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    СКА на выезде разгромил «Авангард»

    Хоккей КХЛ Авангард СКА Прогнозы на КХЛ
    В матч регулярного сезона КХЛ СКА на выезде разгромил «Авангард» (5:1), проигрывая после первого периода.

    Третья победа СКА подряд
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    Третья победа СКА подряд

    Хозяева вышли вперед в первом периоде после шайбы Арсения Грицюка. Гости отыгрались и оформили победу во втором и третьем периодах поединка. У них шайбы забрасывали Микко Лехтонен, Марат Хуснутдинов, Андрей Кузьменко (дубль) и Валентин Зыков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
    Голы: Грицюк — 5 (Жарков, Дергачев), 3:42 — 1:0. Лехтонен — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 21:21 — 1:1. Хуснутдинов — 4 (бол., Лехтонен, Гусев), 24:15 — 1:2. Кузьменко — 5 (Кемппайнен, Швец-Роговой), 26:15 — 1:3. Зыков — 2 (Лехтонен, Робинсон), 58:01 — 1:4. Кузьменко — 6 (Кемппайнен), 58:51 — 1:5Вратари: Грубец — ЮханссонШтраф: 4 — 8Броски: 29 (8+8+13) — 25 (4+13+8)

    СКА набрал 33 очка и лидирует в Западной конференции. У «Авангарда» 24 очка и 6 место в группе Востока.

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