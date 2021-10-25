СКА на выезде разгромил «Авангард»

В матч регулярного сезона КХЛна выезде разгромил(5:1), проигрывая после первого периода.

Хозяева вышли вперед в первом периоде после шайбы Арсения Грицюка. Гости отыгрались и оформили победу во втором и третьем периодах поединка. У них шайбы забрасывали Микко Лехтонен, Марат Хуснутдинов, Андрей Кузьменко (дубль) и Валентин Зыков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) Голы: Грицюк — 5 (Жарков, Дергачев), 3:42 — 1:0. Лехтонен — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 21:21 — 1:1. Хуснутдинов — 4 (бол., Лехтонен, Гусев), 24:15 — 1:2. Кузьменко — 5 (Кемппайнен, Швец-Роговой), 26:15 — 1:3. Зыков — 2 (Лехтонен, Робинсон), 58:01 — 1:4. Кузьменко — 6 (Кемппайнен), 58:51 — 1:5Вратари: Грубец — ЮханссонШтраф: 4 — 8Броски: 29 (8+8+13) — 25 (4+13+8)

СКА набрал 33 очка и лидирует в Западной конференции. У «Авангарда» 24 очка и 6 место в группе Востока.