В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Амали Арене» 15 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: По итогам 65 матчей команда, представляющая Флориду, занимает седьмую строчку в таблице Востока, имея 74 очка на счету.

На 2+ балла «Тампа-Бэй» ушла в отрыв от трех главных преследователей — «Айлендерс», «Детройта» и «Вашингтона», в то время как от зоны топ-5 команда на текущий момент отстает на 8 очков.

Последние матчи: Трудночитаемая манера поведения «Тампы-Бэй» на льду остается актуальной: команда проводит рваные отрезки, которые в большей степени состоят из поражений.

В марте команда Джона Купера провела четыре встречи. Каждая состоялась на «Амали Арене». На домашнем катке «Лайтнинг» уступили «Баффало» (2:3 ОТ), обыграли «Монреаль» (4:3 Б), крупно влетели «Калгари» (3:6) и уничтожили «Филадельфию» (7:0).

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Не сыграют: Матч пропустят Логан Браун и Михаил Сергачев, под вопросом участие Таннера Жанно и Эрика Чернака.

Состояние команды: Среди всех элитных команд Востока «Тампа-Бэй», пожалуй, является самой непредсказуемой в контексте результатов на длинном отрезке. Однако именно непостоянство стало главной причиной того, что «Лайтнинг» бьются за плей-офф в нижней половине таблицы.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В 65 матчах команда с Манхэттена набрала 90 очков. В таблице Восточной конференции она занимает третье место.

Соперников уровня «Каролины» и «Торонто» «Рейнджерс» опережают на 6+ баллов, а от лидирующей «Флориды» отстают на 4 очка, имея матч в запасе. Разрыв между вторым «Бостоном» составляет один балл с учетом двух «лишних» встреч ньюйоркцев.

Последние матчи: В целом по дистанции «Рейнджерс» идут уверенно, хотя обойтись без одного-двух поражений между победными сериями не могут.

В этом месяце команда Питера Лавиолетта провела пять матчей, в двух из которых — с «Торонто» (3:4 Б) и «Флоридой» (2:4) — проиграла. В трех последних встречах «Рейнджерс» одержали верх над «Сент-Луисом» (4:0), «Нью-Джерси» (3:1) и «Каролиной» (1:0).

Не сыграют: Мэттью Ремпе пропустит матч из-за дисквалификации, Джейкоб Труба, Блейк Уилер и Филип Хитил не сыграют из-за травм.

Состояние команды: Сохраняя хорошие шансы на лидерство в Восточной конференции, «Рейнджерс» в теории могут навязать борьбу «Флориде», но, кажется, для команды Лавиолетта предпочтительнее сейчас упрочить разрыв между соперниками за пределами первой тройки.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» победили в шести гостевых матчах из последних восьми

В трех предыдущих встречах команда Лавиолетта пропустила всего один гол

В 12 встречах из 13 последних на льду «Тампы-Бэй» общая результативность добиралась до рубежа 6+ заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.48, ничья — в 4.49, а победа «Рейнджерс» — в 2.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: Пока «Тампа-Бэй» находится в поисках той игровой модели, которая могла бы обеспечить победы вдолгую, «Рейнджерс» по-прежнему чувствуют себя уверенно. При нынешнем балансе сил гости из Нью-Йорка вполне способны провести очную встречу с позиции первого номера.

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.91.

Прогноз: В нескольких последних матчах команда Лавиолетта неплохо прибавила в качестве игры в обороне и в воротах. Вероятно, это негативно отпечатается на результативных показателях хозяев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» меньше 2.5 за 2.23.