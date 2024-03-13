Итальянский «Милан» после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет в гостях со «Славией» в рамках ответного поединка. За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Славия»

Команда из Праги напрямую пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, став первой в группе с «Ромой», «Серветтом» и «Шерифом». «Славия» набрала 15 очков при пяти победах и одном поражении.

Подопечные Йиндржиха Трпишовского неплохо смотрелись в гостевом матче против «Милана» (2:4). Несмотря на удаление в середине первого тайма чешская команда смогла дважды поразить ворота соперника и в целом сохранила неплохие шансы на продолжение борьбы.

После матча в еврокубках «красно-белые» принимали «Теплице» в рамках национального чемпионата. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Праги.

«Милан»

«Милан» оказался в плей-офф Лиги Европы после того, как не смог выйти из группы Лиги Чемпионов. Итальянская команда заняла третье место в квартете с «ПСЖ», дортмундской «Боруссией» и «Ньюкаслом».

В стыковых матчах Лиги Европы подопечные Стефано Пиоли попали на французский «Ренн». Крупная победа в первом матче (3:0) позволила «россонери» немного расслабиться, но даже поражение в ответной встрече со счетом 2:3 не помешало команде продвинуться дальше.

После победы в матче со «Славией» (4:2) неделю назад «Милан» дома играл против «Эмполи» в Серии А. «Красно-черные» добились минимальной победы благодаря голу Пулишича на 40-й минуте (1:0).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Славия» — «Милан» с коэффициентом 3.70.