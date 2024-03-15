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    Сможет ли Медведев обыграть Руне?

    Медведев — Руне. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Руне
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 15 марта, начало — в 04:00 мск. Медведев — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Медведев

    Даниил минувшей ночью одержал победу над Григором Димитровым — 6:4, 6:4.

    Россиянин в очередной раз подтвердил, что предсказать исход матча с его участием чересчур непростая задача.

    После невнятного матча против Себастьяна Корды (по игре всё было очень плохо) Медведев без лишней суеты разобрался с одним из лучших игроков текущего сезона.

    На этот раз он значительно лучше подавал, позволив сопернику взять на приеме лишь один гейм.

    Правда, после матча Медведев снова говорил, в основном, об условиях в Индиан-Уэллс. В этом матче ему всё понравилось, а перед этим был кошмар, ужас и т.д.

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    Но эта непредсказуемость Медведева, безусловно, является очень серьезной проблемой для его соперников.

    Руне

    Хольгер в четвертом раунде одержал волевую победу над Тейлором Фритцем — 2:6, 7:6, 6:3.

    В этом мачте он был в шаге от поражения — во втором сете американец не реализовал матчбол при счете 6:5.

    В решающем сете Фритц был уже не так опасен, тогда как Руне вообще перестал ошибаться на подаче. Психология в таких матчах имеет большое значение.

    В предыдущем матче 20-летний Руне выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:2, 7:6.

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    В отличие от всех остальных участников, Хольгер до сих пор провел лишь два матча. Первый круг датчанин пропускал, а во втором его соперником должен был стать Милош Раонич, который в итоге решил сняться еще до матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.41, победу Руне букмекеры предлагают за 2.92.

    Прогноз: Хольгер пообещал, что постарается играть максимально агрессивно: «Я буду атаковать — мне все равно, с кем играть. Я все равно буду атаковать». В общем, скучно здесь точно не будет, но при этом можно предположить, что Даниил все-таки тормознет чересчур дерзкого соперника. В прошлом году они дважды встречались на грунте: в Монте-Карло выиграл датчанин, а в Риме (причем в финале) — россиянин.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-3,5) за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч Медведев — Руне с коэффициентом 1.95. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев обыграть Руне?
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