Медведев
Даниил минувшей ночью одержал победу над Григором Димитровым — 6:4, 6:4.
Россиянин в очередной раз подтвердил, что предсказать исход матча с его участием чересчур непростая задача.
После невнятного матча против Себастьяна Корды (по игре всё было очень плохо) Медведев без лишней суеты разобрался с одним из лучших игроков текущего сезона.
На этот раз он значительно лучше подавал, позволив сопернику взять на приеме лишь один гейм.
Правда, после матча Медведев снова говорил, в основном, об условиях в Индиан-Уэллс. В этом матче ему всё понравилось, а перед этим был кошмар, ужас и т.д.
Но эта непредсказуемость Медведева, безусловно, является очень серьезной проблемой для его соперников.
Руне
Хольгер в четвертом раунде одержал волевую победу над Тейлором Фритцем — 2:6, 7:6, 6:3.
В этом мачте он был в шаге от поражения — во втором сете американец не реализовал матчбол при счете 6:5.
В решающем сете Фритц был уже не так опасен, тогда как Руне вообще перестал ошибаться на подаче. Психология в таких матчах имеет большое значение.
В предыдущем матче 20-летний Руне выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:2, 7:6.
В отличие от всех остальных участников, Хольгер до сих пор провел лишь два матча. Первый круг датчанин пропускал, а во втором его соперником должен был стать Милош Раонич, который в итоге решил сняться еще до матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.41, победу Руне букмекеры предлагают за 2.92.
Прогноз: Хольгер пообещал, что постарается играть максимально агрессивно: «Я буду атаковать — мне все равно, с кем играть. Я все равно буду атаковать». В общем, скучно здесь точно не будет, но при этом можно предположить, что Даниил все-таки тормознет чересчур дерзкого соперника. В прошлом году они дважды встречались на грунте: в Монте-Карло выиграл датчанин, а в Риме (причем в финале) — россиянин.
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Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-3,5) за 1.95.