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    «Спартак» — «Оренбург»«Спартак» — «Оренбург». Онлайн
  • 18:32
    • «Милан» могут исключить из еврокубков
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    «Милан» могут исключить из еврокубков

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    «Милан» может лишиться еврокубкой из-за финансовой сделки по передачи акций клуба. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

    «Милан»
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    «Милан»

    Стало известно, что «Милан» может покинуть все международные соревнования из-за сделки, которая прошла в 2022-м году.

    Дело в том, что компания Elliott Management заключила соглашение с RedBird Capital Partners о передачи права собственности. Если подтвердится, что контроль над командой по-прежнему сохраняет фонд Elliott Management, «Милан» может понести наказание не только от Серии А, но и от всех европейских турниров под эгидой УЕФА.

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    • После 28-и туров «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 59-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 16 очков.

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