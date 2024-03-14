«Милан» могут исключить из еврокубков

может лишиться еврокубкой из-за финансовой сделки по передачи акций клуба. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport

Стало известно, что «Милан» может покинуть все международные соревнования из-за сделки, которая прошла в 2022-м году.

Дело в том, что компания Elliott Management заключила соглашение с RedBird Capital Partners о передачи права собственности. Если подтвердится, что контроль над командой по-прежнему сохраняет фонд Elliott Management, «Милан» может понести наказание не только от Серии А, но и от всех европейских турниров под эгидой УЕФА.

После 28-и туров «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 59-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 16 очков.