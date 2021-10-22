Нападающий «Металлурга» дисквалифицирован на один матч КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга»дисквалифицирован на один матч КХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Хоккеист наказан применение физической силы в отношении арбитра в игре с финским «Йокеритом» (5:4 ОТ).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Зернова по п.1.29. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, Зернов получил штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В ближайшем матче регулярного чемпионата «Магнитка» в гостях сыграет с «Сочи».