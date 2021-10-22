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    Нападающий «Металлурга» дисквалифицирован на один матч КХЛ

    Хоккей Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Зернов дисквалифицирован на один матч КХЛ, информирует официальный сайт лиги.

    Денис Зернов
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    Денис Зернов

    Хоккеист наказан применение физической силы в отношении арбитра в игре с финским «Йокеритом» (5:4 ОТ).

    «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Зернова по п.1.29. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

    Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, Зернов получил штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

    В ближайшем матче регулярного чемпионата «Магнитка» в гостях сыграет с «Сочи».

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