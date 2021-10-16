Дубли Телегина и Якупова принесли «Авангарду» победу над «Сибирью»

Омскийпобедил новосибирскую(4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубли оформили нападающие Иван Телегин (29-я и 55-я минуты) и Наиль Якупов (22 и 32).

За гостей две шайбы на счету Вячеслава Литовченко (5 и 39), еще один гол в активе Дениса Голубева (35).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 (0:1, 3:2, 1:0) Голы: Литовченко — 1 (Мерфи, Морозов), 4:51 — 0:1. Якупов — 3 (бол., Прохоркин, Каски), 21:30 — 1:1. Телегин — 3 (Комаров), 28:57 — 2:1. Якупов — 4 (бол., Каски, Найт), 31:18 — 3:1. Голубев — 4 (Чайковски, Сетдиков), 34:35 — 3:2. Литовченко — 2, 38:26 — 3:3. Телегин — 4 (Якупов, Покка), 54:49 — 4:3Вратари: Грубец — Сятери (Красоткин, 31:18, 58:53)Броски: 22 (5+10+7) — 34 (12+15+7)Штраф: 6 — 29

«Авангард» идет шестым в Восточной конференции. Омский клуб набрал 20 очков. «Сибирь» располагается на десятой строчке. У клуба из Новосибирска 13 очков.

18 октября «Авангард» сыграет на выезде против «Сочи». В этот же день «Сибирь» встретится в гостях с «Витязем».