Овечкин может выйти на лед в первой игре сезона

Российский нападающий «Вашингтона»может появиться уже в стартовом матче команды, сообщил главный тренер Питер Лавиолет.

«То, что Александр вернулся к тренировкам — это хорошо. Мы получим новую информацию о ходе его восстановления после того, как он пройдет обследование после тренировки. Мы будем поступать так, как будет лучше всего для самого игрока и не будем ставить его в положение, в котором он может быть подвергнут какой-то опасности. Может ли он сыграть в первом матче в сезоне? Все возможно. Нужно сначала понять, в каком состоянии он находится», — приводит официальный сайт НХЛ слова Лавиолетта.

Напомним, 36-летний хоккеист получил травму нижней части тела в предсезонном матче против «Филадельфии» (5:3) в столкновении с форвардом Трэвисом Конекны.

«Вашингтон» проведет первый матч в чемпионате НХЛ в ночь с 13 на 14 октября против «Нью-Йорк Рейнджерс».