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    Овечкин может выйти на лед в первой игре сезона

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на НХЛ
    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может появиться уже в стартовом матче команды, сообщил главный тренер Питер Лавиолет.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «То, что Александр вернулся к тренировкам — это хорошо. Мы получим новую информацию о ходе его восстановления после того, как он пройдет обследование после тренировки. Мы будем поступать так, как будет лучше всего для самого игрока и не будем ставить его в положение, в котором он может быть подвергнут какой-то опасности. Может ли он сыграть в первом матче в сезоне? Все возможно. Нужно сначала понять, в каком состоянии он находится», — приводит официальный сайт НХЛ слова Лавиолетта.

    Напомним, 36-летний хоккеист получил травму нижней части тела в предсезонном матче против «Филадельфии» (5:3) в столкновении с форвардом Трэвисом Конекны.

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