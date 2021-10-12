Дубль Пуарье помог рижскому «Динамо» обыграть «Сибирь»

Рижскоена своем льду обыграло новосибирскую(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ .

В составе победителей дубль оформил Эмиль Пуарье, еще по разу отличились Ере Карьялайнен и Николай Елисеев.

Единственная шайба гостей на счету Никиты Шашкова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Голы: Карьялайнен — 2 (Скарлетт, Пуарье), 12:01 — 1:0. Шашков — 1 (Алексеев, Ли), 31:24 — 1:1. Елисеев — 9 (бол., Цибульскис, Дарзиньш), 42:41 — 2:1. Пуарье — 5 (Шинкарук, Карьялайнен), 44:39 — 3:1. Пуарье — 6 (мен., Карьялайнен, Сотниекс), 55:50 — 4:1Вратари: Маттссон — Сятери (54:11 — 54:56)Броски: 19 (1+7+11) — 32 (7+15+10)Штраф: 6 — 6

«Динамо», которое после 17 матчей располагается на 9-й строчке в таблице Западной конференции с 15 очками, следующую игру проведет в Риге 14 октября против «Нефтехимика».

«Сибирь», которая на Востоке после 16 игр занимает 9-ю строчку, набрав 13 очков, 14 октября встретится в Хельсинки с «Йокеритом».