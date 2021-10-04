«Адмирал» — «Динамо» Рига: счет матча 1:2, обзор голов

Хоккеисты рижского «Динамо» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.
У рижан отличились Лукаш Радил (10 минута) и Оскар Цибульскис (58), забросивший победную шайбу.
Хозяева ответили точным броском Владислава Ушенина (38).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Радил — 1 (Алишаускас, Дарзиньш), 9:29 — 0:1. Вл. Ушенин — 1 (Шевченко), 37:37 — 1:1. Цибульскис — 2 (бол., Елисеев, Кулда), 57:32 — 1:2Вратари: Серебряков (59:05 — 59:19, 59:29) — МаттссонШтраф: 12 — 12Броски: 26 (8+7+11) — 21 (10+6+5)
«Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции (8 очков), рижское «Динамо» — 11-е на Западе (12 очков).