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    Рижское «Динамо» вырвало победу у «Адмирала»

    «Адмирал» — «Динамо» Рига: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Адмирал Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» нанесло поражение «Адмиралу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты рижского «Динамо»
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    Хоккеисты рижского «Динамо»

    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

    У рижан отличились Лукаш Радил (10 минута) и Оскар Цибульскис (58), забросивший победную шайбу.

    Хозяева ответили точным броском Владислава Ушенина (38).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Радил — 1 (Алишаускас, Дарзиньш), 9:29 — 0:1. Вл. Ушенин — 1 (Шевченко), 37:37 — 1:1. Цибульскис — 2 (бол., Елисеев, Кулда), 57:32 — 1:2Вратари: Серебряков (59:05 — 59:19, 59:29) — МаттссонШтраф: 12 — 12Броски: 26 (8+7+11) — 21 (10+6+5)

    «Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции (8 очков), рижское «Динамо» — 11-е на Западе (12 очков).

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