Квартальнов: В первом периоде матча с ЦСКА сыграли робко

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу над(2:1) в матче чемпионата КХЛ.

«В первом периоде сыграли робко, пропустили несколько атак. Во втором и третьем периодах сыграли лучше.

Здорово, что большинство заработало. И в меньшинстве тоже очень здорово сыграли. В концовке чуть не дотерпели.

Мы концентрируемся на своей игре, на своем состоянии. У ЦСКА сегодня сыграли несколько новых ребят. Но в целом матчи с ЦСКА — всегда принципиальные.

Тимур Билялов с нами в поездку не поехал. Ничего сложного нет, но пока он не может играть.

Хотя он уже готов — завтра вернется в общую группу. Возможно, он даже сыграет в следующем матче.

У Димы Воронкова очень тяжелый прошлый сезон был, получил серьезную травму, но сыграл на хорошем уровне на чемпионате мира.

Сейчас он играет на неплохом уровне и прибавляет. Это очень серьезный игрок для нашей команды.

Не забывайте, что он — молодой мальчишка. Как только он добавит в реализации — мы сразу будем по-другому о нем говорить», — сказал Квартальнов «Бизнес-Онлайн».