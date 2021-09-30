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    «Сочи» объявил об отставке главного тренера

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    Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский покинул свой пост.

    Евгений Ставровский
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    Евгений Ставровский

    «После проведенного собрания с участием хоккеистов и руководителей клуба Евгений Ставровский объявил о своем уходе с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона.

    "Сочи" благодарит Евгения Михайловича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении «Сочи» на сайте.

    «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

    «Работу любого тренера оценивают по конкретному результату. Понимаю, что 12-е место по итогам сентября — это не та позиция, которая может нравиться болельщикам и руководителям клуба.

    Мы на равных с соперниками провели большинство матчей сезона, однако только за хорошую игру очков в таблице не начисляют. И когда их мало, это всегда становится катализатором перемен.

    Я получил громадный опыт, который мне обязательно пригодится в будущем. Сейчас мне надо проанализировать для себя мою работу в "Сочи", чтобы избежать ошибок в дальнейшем.

    Я не ухожу из хоккея, это моя жизнь, в которой иногда случаются трудности. Они в любом случае делают человека моей профессии только сильнее.

    Спасибо игрокам, моим помощникам и персоналу команды за совместную работу, руководителям клуба — за предоставленную возможность попробовать свои силы в КХЛ, болельщикам — за поддержку.

    Буду следить за "Сочи", желаю команде больших успехов», — приводит слова Ставровского пресс-служба сочинцев.

    В заявлении «Сочи» сказано, что имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время. По информации СМИ, им станет Андрей Назаров.

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