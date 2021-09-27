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    Шипачев высказался о возвращении Знарка в сборную России

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    Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    «Олег Валерьевич выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира. Он — молодец, желаю ему только удачи. У нас хорошие отношения, я ему написал и поздравил с этим событием.

    Работы у него теперь предостаточно, после отдыха вдоволь насмотрится хоккея (смеется).

    В сборную я всегда езжу с радостью. Как начнутся турниры сборных, тренерский штаб национальной команды будет определяться с составом, а я сейчас хочу помогать московскому "Динамо" играть в хоккей и выигрывать», — приводит слова Шипачева «Чемпионат».

    Напомним, на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

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