Шипачев высказался о возвращении Знарка в сборную России

Капитан московского «Динамо»прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России.

«Олег Валерьевич выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира. Он — молодец, желаю ему только удачи. У нас хорошие отношения, я ему написал и поздравил с этим событием.

Работы у него теперь предостаточно, после отдыха вдоволь насмотрится хоккея (смеется).

В сборную я всегда езжу с радостью. Как начнутся турниры сборных, тренерский штаб национальной команды будет определяться с составом, а я сейчас хочу помогать московскому "Динамо" играть в хоккей и выигрывать», — приводит слова Шипачева «Чемпионат».

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.