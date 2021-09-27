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    Билялов, Пашнин и Бурдасов — лучшие игроки недели в КХЛ

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    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов четвертой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Антон Бурдасов
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    Антон Бурдасов

    Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Тимур Билялов из «Ак Барса», одержавший с командой две победы в трех матчах и в одной игре его команда добилась победы в серии бросков. По воротам Билялова был нанесен 61 бросок (20,3 в среднем за матча), из которых он отразил 95,08%. Коэффициент надежности составил 0,98.

    Лучшим защитником во второй раз в карьере признан представитель «Металлурга» Михаил Пашнин, одержавший с командой три победы. Пашнин набрал 4 (0+4) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». Также на его счету 12 силовых приемов.

    Лучшим нападающим в четвертый раз в карьере признан Антон Бурдасов из СКА, одержавший с командой две победы в трех матчах. На счету Бурдасова 6 (4+2) очков, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». В игре с «Амуром» Бурдасов оформил дубль, а в матче с минским «Динамо» стал автором победной шайбы в овертайме. Также на счету нападающего пять силовых приемов и один заблокированный бросок.

    Лучшим новичком впервые в карьере признан голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов, одержавший с командой одну победу в трех матчах недели. По воротам Колосова было нанесено 103 броска (34,3 броска в среднем за игру), из которых он отразил 91,26%. Коэффициент надежности составил 2,93. В матче с «Трактором» (5:0) Колосов во второй раз в КХЛ сыграл на ноль.

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