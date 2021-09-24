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    Билялетдинов поддержал назначение Знарка

    Хоккей Сборная России
    Бывший наставник сборной России Зинэтула Билялетдинов поддержал решение ФХР назначить главным тренером российской команды Олега Знарка.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Абсолютно обоснованное решение руководства Федерации хоккея России. Олег Знарок имеет не просто огромный опыт работы с национальной командой, а еще и успешный, что очень важно.

    В 2018-м году именно он возглавлял нашу сборную на Олимпиаде. Под его руководством российская команда побеждала и на чемпионате мира, приводил он к завоеванию Кубка Гагарина и московское "Динамо" — дважды.

    Такой специалист просто необходим сборной России. Будем болеть за нашу сборную и верить в успешное выступление на предстоящей Олимпиаде», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

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