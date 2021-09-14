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    Дубль Яруллина принес «Трактору» победу над «Витязем»

    «Витязь» — «Трактор»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Витязь Трактор Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях обыграл «Витязь» - 4:3 (0:2, 2:0, 2:1).

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    Фрагмент матча

    У победителей дубль оформил Альберт Яруллин (54 и 59 минуты). По голу на свой счет записали Лукаш Седлак (25) и Теэму Пулккинен (39).

    В составе хозяев точные броски нанесли Федор Малыхин (6), Александр Яремчук (16) и Даниэль Одетт (56).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
    Голы: Малыхин — 4 (бол., Оямяки, Кемиляйнен), 5:39 — 1:0. Яремчук — 2 (Лямин), 15:25 — 2:0. Седлак — 2 (Телегин, Тертышный), 24:10 — 2:1. Пулккинен — 4 (Бывальцев), 38:27 — 2:2. Яруллин — 2 (бол., Пулккинен, Калинин), 53:24 — 2:3. Одетт — 4 (бол., Кемиляйнен), 55:33 — 3:3. Яруллин — 3 (Ткачев), 58:46 — 3:4Вратари: Ежов (59:00) — ВиллШтраф: 6 — 6Броски: 27 (11+8+8) — 26 (4+15+7)

    «Трактор» занимает второе место в Восточной конференции (9 очков), «Витязь» — девятый на Западе (6 очков).

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