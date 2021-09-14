«Витязь» — «Трактор»: счет матча 3:4, обзор голов

Фрагмент матча Фото: КХЛ
У победителей дубль оформил Альберт Яруллин (54 и 59 минуты). По голу на свой счет записали Лукаш Седлак (25) и Теэму Пулккинен (39).
В составе хозяев точные броски нанесли Федор Малыхин (6), Александр Яремчук (16) и Даниэль Одетт (56).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Голы: Малыхин — 4 (бол., Оямяки, Кемиляйнен), 5:39 — 1:0. Яремчук — 2 (Лямин), 15:25 — 2:0. Седлак — 2 (Телегин, Тертышный), 24:10 — 2:1. Пулккинен — 4 (Бывальцев), 38:27 — 2:2. Яруллин — 2 (бол., Пулккинен, Калинин), 53:24 — 2:3. Одетт — 4 (бол., Кемиляйнен), 55:33 — 3:3. Яруллин — 3 (Ткачев), 58:46 — 3:4Вратари: Ежов (59:00) — ВиллШтраф: 6 — 6Броски: 27 (11+8+8) — 26 (4+15+7)
«Трактор» занимает второе место в Восточной конференции (9 очков), «Витязь» — девятый на Западе (6 очков).