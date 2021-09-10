«Автомобилист» на выезде обыграл минское «Динамо»

В рамках регулярного турнира КХЛв Минске обыграл местноесо счетом 2:1.

Стефан Да Коста и Данил Романцев отметились заброшенными шайбами у гостей. В составе хозяев отличился Владислав Еременко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Да Коста — 3 (Бочаров, Щемеров), 33:42 — 0:1. Романцев — 1 (Белоусов), 41:36 — 0:2. Еременко — 1 (Теденбю, Бенгтссон), 59:20 — 1:2Вратари: Колосов (58:20 — 59:20, 59:37 — 59:40, 59:57) — ШикинШтраф: 16 — 4Броски: 17 (5+6+6) — 33 (9+16+8)

«Автомобилист» набрал 4 очка и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. У минского «Динамо» 4 очка и шестое место на Западе.