ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аргентинские игроки нарушили санитарные правила БразилииБразилия — Аргентина: скандал был неизбежен
  • 20:21
    • Стали известны условия посещения матча с «Челси» для болельщиков «Зенита»
  • 17:09
    • Президент РФ выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ
  • 20:50
    • Россия проиграла Белоруссии в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
  • 15:48
    • РПЛ опубликовала календарь до конца года
    Все новости спорта

    «Автомобилист» на выезде обыграл минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного турнира КХЛ «Автомобилист» в Минске обыграл местное «Динамо» со счетом 2:1.

    Сергей Шумаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Шумаков

    Стефан Да Коста и Данил Романцев отметились заброшенными шайбами у гостей. В составе хозяев отличился Владислав Еременко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Да Коста — 3 (Бочаров, Щемеров), 33:42 — 0:1. Романцев — 1 (Белоусов), 41:36 — 0:2. Еременко — 1 (Теденбю, Бенгтссон), 59:20 — 1:2Вратари: Колосов (58:20 — 59:20, 59:37 — 59:40, 59:57) — ШикинШтраф: 16 — 4Броски: 17 (5+6+6) — 33 (9+16+8)

    «Автомобилист» набрал 4 очка и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. У минского «Динамо» 4 очка и шестое место на Западе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Локомотив» захватить инициативу в игре с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Йокерит» неприятно удивит хозяев в Балашихе
  • «Авангард» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Сколько «Салават Юлаев» отгрузит в ворота «Нефтехимика»?
  • «Салават Юлаев» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.91
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Амур — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Послезавтра в 10:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие