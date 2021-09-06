Рижское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь»

В поединке регулярного чемпионата КХЛ рижскоесо счетом 6:5 обыграло

Нападающий рижского коллектива Рудольф Червены стал самым результативным в его составе. Он оформил две заброшенные шайбы.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Рига) — 5:6 (1:1, 2:3, 2:2) Голы: Челиос — 1 (С. Фу, Вонг), 0:29 — 1:0. Гормли — 1 (бол., Шинкарук, Тиивола), 14:35 — 1:1. Локхарт — 2 (бол., С. Фу, Фрэм), 20:13 — 2:1. Уэрек — 1 (бол., Сквайрз), 23:01 — 3:1. Червены — 2 (Гормли), 29:59 — 3:2. Озолс — 1, 36:06 — 3:3. Пуарье — 1 (бол., Гормли, Коррадо), 38:11 — 3:4. Червены — 3, 50:30 — 3:5. Елисеев — 2 (мен.), 52:57 — 3:6. Йип — 2, 57:00 — 4:6. Николлс — 1 (Челиос, Йип), 58:58 — 5:6Вратари: Лазушин (58:38 — 58:58, 59:07) — Маттссон (Маховски, 12:16)Штраф: 6 — 14Броски: 30 (7+14+9) — 42 (15+18+9)

Рижское «Динамо» одержало первую победу в сезоне и набрало 2 очка. Оно занимает девятое место на Западе. «Куньлунь» седьмой на Востоке с двумя пунктами.