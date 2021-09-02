«Спартак» разгромил «Адмирал» в стартовом матче КХЛ

«Спартак» Фото: globallookpress.com
Александр Хохлачев, Эмиль Петтерссон, Йори Лехтеря и Тим Хед отметились у москвичей, у гостей одну шайбу отыграл Рихардс Букартс.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Хохлачев — 1 (Никишин), 20:31 — 1:0. Петтерссон — 1 (бол., Брынцев, Широков), 30:06 — 2:0. Лехтеря — 1 (Ержабек, Широков), 49:02 — 3:0. Хед — 1 (бол., Лехтеря), 50:17 — 4:0. Букартс — 1 (бол., Шулак, Вл. Ушенин), 56:00 — 4:1Вратари: Красиков — НалимовШтраф: 8 — 14Броски: 23 (9+5+9) — 22 (8+5+9)
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Амуром», а «Адмирал» встретится с «Авангардом».