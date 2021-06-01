Экс-вратарь «Ак Барса» подписал контракт с ЦСКА

Голкипер сборной Швецииперешел в ЦСКА в качестве неограниченно свободного агента.

Стороны заключили двухлетнее соглашение, сообщает пресс-служба армейцев.

В 2018 и 2019 году Рейдеборна признавали лучшим вратарем Шведской хоккейной лиги. В 2019-м вратарь присоединился к «Ак Барсу», где провел два сезона.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/21 Рейдеборн сыграл в 29 матчах (коэффициент надежности — 1,82, процент отраженных бросков — 93,1).

В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Рейдеборна 5 матчей (коэффициент надежности — 1,68, процент отраженных бросков — 93,8).