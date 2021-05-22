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    Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ-2021

    Великобритания — Россия: счет матча 1:7, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Великобритании Сборная России
    Сборная России одержала победу над командой Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча группы А, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0).

    В составе российской команды дубль оформил Антон Бурдасов (6 и 10 минуты), также шайбы забросили Михаил Григоренко (8), Сергей Толчинский (11), Павел Карнаухов (31), Андрей Кузьменко (50) и Антон Слепышев (54).

    У проигравших единственный точный бросок нанес Лиам Кирк (19).

    Чемпионат мира. Группа A
    Великобритания — Россия — 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)
    Голы: Бурдасов — 2 (бол., Григоренко, Ожиганов), 5:53 — 0:1. Григоренко — 2 (мен., Воронков), 7:19 — 0:2. Бурдасов — 3 (Кузьменко, Гавриков), 9:21 — 0:3. Толчинский — 1 (Барабанов), 10:51 — 0:4. Кирк — 1 (бол., Дауд, Коннолли), 18:46 — 1:4. Карнаухов — 1 (Задоров, Зуб), 30:08 — 1:5. Кузьменко — 1 (бол., Бурдасов, Ожиганов), 49:59 — 1:6. Слепышев — 1 (Карнаухов), 53:04 — 1:7Вратари: Уистл — БочаровШтраф: 12 — 8Броски: 11 (5+3+3) — 42 (15+18+9)

    Сборная России одержала вторую победу в двух матчах турнира. В следующей игре россияне встретятся со Словакией 24 мая.

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