ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанаты «МЮ» добиваются ухода его собственниковВладельцы «Манчестер Юнайтед» должны услышать фанатов
  • 12:24
    • УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2020 с 23 до 26 игроков
  • 11:12
    • Лучший снайпер ФНЛ может покинуть «Крылья Советов»
  • 07:00
    • Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЮЧМ
  • 20:23
    • Фетисов о новом тренере «Спартака»: Этот специалист из-за рубежа
    Все новости спорта

    Лещев: С белорусами было тяжело, но Россия выдержала

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии Сборная Финляндии Юниорский ЧМ по хоккею-2019
    Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал победу над командой Беларуси (5:2) в четвертьфинале чемпионата мира в США.

    Альберт Лещев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альберт Лещев

    «Могу сказать только положительное о сборной Беларуси. Хороший соперник, нам с ними было тяжело, но мы выдержали. Поздравляю наших ребят с хорошей игрой и победой.

    После того, как повели 3:0, немного упустили нить игры. В перерыве произвели перестановки в составе, и они сработали в третьем периоде.

    Смена арены немного повлияла, потому что мы потренировались только вчера, а здесь лед немного другой. В каких-то моментах это сказалось.

    Сейчас не готов сказать, что бы хотелось поменять в игре команды к полуфиналу, все-таки, только закончился этот матч. Надо будет его посмотреть еще раз, проанализировать», — приводит слова Лещева пресс-служба ФХР.

    В полуфинале ЮЧМ сборная России сыграет с Финляндией.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «ПСЖ» сделать камбэк в битве с «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сотворит ли «Зенит» сенсацию в Каталонии?
  • «Барселона» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Челси» и «Реал» снова сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Зенит
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Баффало — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие