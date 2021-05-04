Лещев: С белорусами было тяжело, но Россия выдержала

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал победу над командой Беларуси (5:2) в четвертьфинале чемпионата мира в США.

«Могу сказать только положительное о сборной Беларуси. Хороший соперник, нам с ними было тяжело, но мы выдержали. Поздравляю наших ребят с хорошей игрой и победой.

После того, как повели 3:0, немного упустили нить игры. В перерыве произвели перестановки в составе, и они сработали в третьем периоде.

Смена арены немного повлияла, потому что мы потренировались только вчера, а здесь лед немного другой. В каких-то моментах это сказалось.

Сейчас не готов сказать, что бы хотелось поменять в игре команды к полуфиналу, все-таки, только закончился этот матч. Надо будет его посмотреть еще раз, проанализировать», — приводит слова Лещева пресс-служба ФХР.

В полуфинале ЮЧМ сборная России сыграет с Финляндией.