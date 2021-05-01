Тимкин: Пропустили два выхода «2 в 1» — и нам забили

Евгений Тимкин Фото: globallookpress.com
В этой встрече Тимкин стал автором единственной заброшенной шайбы у сборной России.
«Пропускаем контратаки — наверное, в этом проблема. Пропустили два выхода "2 в 1" — и нам забили. Думаю, поработаем над этим и исправим.
Мы тренируемся и в зале работаем, но это нас ни в коем случае не оправдывает, мы приехали в сборную и стараемся.
Много создали, где-то вратарь у них подтащил, немножко у нас не получилась игра под воротами. Завтра будем стараться так же, играть только на победу», — цитирует Тимкина официальный сайт ФХР.
1 мая Россия и Швейцария вновь сыграют друг против друга.