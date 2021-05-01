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    Тимкин: Пропустили два выхода «2 в 1» — и нам забили

    Хоккей Сборная России Сборная Швейцарии
    Нападающий сборной России Евгений Тимкин прокомментировал поражение в матче Еврочелленджа против Швейцарии (1:3).

    Евгений Тимкин
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    Евгений Тимкин

    В этой встрече Тимкин стал автором единственной заброшенной шайбы у сборной России.

    «Пропускаем контратаки — наверное, в этом проблема. Пропустили два выхода "2 в 1" — и нам забили. Думаю, поработаем над этим и исправим.

    Мы тренируемся и в зале работаем, но это нас ни в коем случае не оправдывает, мы приехали в сборную и стараемся.

    Много создали, где-то вратарь у них подтащил, немножко у нас не получилась игра под воротами. Завтра будем стараться так же, играть только на победу», — цитирует Тимкина официальный сайт ФХР.

    1 мая Россия и Швейцария вновь сыграют друг против друга.

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