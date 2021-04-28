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    Бурмистров: В «Ак Барсе» понимают, что перестановки неизбежны

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    Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал о ситуации с новым контрактом.

    Александр Бурмистров
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    Александр Бурмистров

    Его действующее соглашение с клубом истекает 30 апреля. Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сказал, что клубе хочет сохранить игрока.

    «Я сказал агенту, чтобы вел диалог, что я хочу остаться в клубе, хочу играть дома.

    Предложения от других клубов есть, но я надеюсь, что получится с руководством "Ак Барса" договориться.

    Сохранить костяк команды — это очень важно, была хорошая команда, хотелось бы это все сохранить. Но все понимают, что перемены неизбежны», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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