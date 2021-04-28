Бурмистров: В «Ак Барсе» понимают, что перестановки неизбежны

Нападающий «Ак Барса»рассказал о ситуации с новым контрактом.

Его действующее соглашение с клубом истекает 30 апреля. Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сказал, что клубе хочет сохранить игрока.

«Я сказал агенту, чтобы вел диалог, что я хочу остаться в клубе, хочу играть дома.

Предложения от других клубов есть, но я надеюсь, что получится с руководством "Ак Барса" договориться.

Сохранить костяк команды — это очень важно, была хорошая команда, хотелось бы это все сохранить. Но все понимают, что перемены неизбежны», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».