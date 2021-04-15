Квартальнов взял на себя вину за поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса»подвел итоги седьмого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Не выиграли четыре игры дома. В общем, так получилось. "Авангард" был сильнее, мы проиграли. Хотели другого результата. Не считаю, что на наше поражение связано с тем, что перед серией была большая пауза. Команда проиграла.

Конечно, есть много ошибок. Кого-то не поставили. Я не буду никому сказки рассказывать, виноваты всегда тренеры. Мы проиграли — значит что-то упустили. Много есть моментов, но это наше командное дело. Не буду говорить ничего про ребят. Где-то кого-то мы не подготовили.

Серия была необычная. "Авангард" предложил нам другую игру. Мы подстроились под нее, но чуть-чуть не хватило. Но в хоккее, как и в любом другом спорте, чуть-чуть не считается», — цитирует Квартальнова Sport24.