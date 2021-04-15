«Авангард» одолел «Ак Барс» в овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина

Казанскийна своем льду уступил омскому(3:4 ОТ) в овертайме седьмого матча финальной серии Восточной конференции.

В основное время в составе победителей отличились Кирилл Семёнов, Оливер Каски и Вилле Покка. В овертайме шайбу забросил Каски.

За казанцев голы на свой счет записали Дмитрий Воронков, Альберт Яруллин и Артём Галимов.

КХЛ. Финал Восточной конференции «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Семенов — 4 (Костин), 10:12 — 0:1. Воронков — 6 (Галимов, Сафонов), 12:12 — 1:1. Каски — 2 (Семенов, Толчинский), 19:09 — 1:2. Яруллин — 1 (Сафонов, Воронков), 34:08 — 2:2. Галимов — 2 (Воронков, Сафонов), 36:38 — 3:2. Покка — 1 (Буше, Костин), 49:22 — 3:3. Каски — 3 (Хохлачев, Толчинский), 63:07 — 3:4Вратари: Билялов — ГрубецБроски: 20 (6+7+6+1) — 33 (13+6+11+3)Штраф: 4 — 2

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Авангарда». Омский коллектив пробился в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ЦСКА.

Первый матч решающей стадии плей-офф пройдет 18 апреля в Москве.