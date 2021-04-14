«Миннесота» — «Аризона»: счет матча 5:2, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Хоккеисты «Миннесоты» Фото: nhl.com

Встреча, которая прошла на арене «Эксел Энерджи-центр», завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

Дублем у победителей отметился Матс Цуккарелло (17 и 45 минуты), по шайбе забросили Зак Паризе (28), Ник Бонино (40) и Джаред Сперджен (46).

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

В составе проигравших точные броски нанесли Джейкоб Чикран (23) и Фил Кессел (49).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Аризона» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Голы: Зуккарелло — 7 (бол., Юханссон, Дамба), 16:31 — 1:0. Чикран — 13 (бол., Н. Шмальц, Голигоски), 22:16 — 1:1. Паризе — 5 (Бонино, Штурм), 27:28 — 2:1. Бонино — 5 (бол., Капризов, Фиала), 39:14 — 3:1. Зуккарелло — 8 (бол., Юханссон), 44:30 — 4:1. Сперджен — 5 (Паризе, Бонино), 45:50 — 5:1. Кессел — 16 (Хант, Ларссон), 48:36 — 5:2Вратари: Тэлбот — РаантаШтраф: 8 — 6Броски: 22 (7+9+6) — 30 (9+13+8)

В турнирной таблице Западного дивизиона «Миннесота» занимает третье место (53 очка), а «Аризона» — пятое (43 очка).