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    Капризов поучаствовал в победе «Миннесоты» над «Аризоной»

    «Миннесота» — «Аризона»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Аризона Койотс Прогнозы на НХЛ
    «Миннесота» одержала победу над «Аризоной» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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    Встреча, которая прошла на арене «Эксел Энерджи-центр», завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

    Дублем у победителей отметился Матс Цуккарелло (17 и 45 минуты), по шайбе забросили Зак Паризе (28), Ник Бонино (40) и Джаред Сперджен (46).

    Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

    В составе проигравших точные броски нанесли Джейкоб Чикран (23) и Фил Кессел (49).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Аризона» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Зуккарелло — 7 (бол., Юханссон, Дамба), 16:31 — 1:0. Чикран — 13 (бол., Н. Шмальц, Голигоски), 22:16 — 1:1. Паризе — 5 (Бонино, Штурм), 27:28 — 2:1. Бонино — 5 (бол., Капризов, Фиала), 39:14 — 3:1. Зуккарелло — 8 (бол., Юханссон), 44:30 — 4:1. Сперджен — 5 (Паризе, Бонино), 45:50 — 5:1. Кессел — 16 (Хант, Ларссон), 48:36 — 5:2Вратари: Тэлбот — РаантаШтраф: 8 — 6Броски: 22 (7+9+6) — 30 (9+13+8)

    В турнирной таблице Западного дивизиона «Миннесота» занимает третье место (53 очка), а «Аризона» — пятое (43 очка).

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