Чуда не произошло. ЦСКА цинично уничтожил мечты СКА о камбэке

ЦСКА одержал четвертую победу над СКА и вышел в финал плей-офф КХЛ. «Армейцы» Москвы могли завершить серию намного раньше, но позволили питерской команде поверить в камбэк с 0-3. И все же шестой матч показал, что на данный момент ЦСКА банально лучше. Ну а мы узнали, что об этом написали российские СМИ.

Циничная победа ЦСКА в шестом матче

«Все старались обеспечить железный минимум. От этого такой хоккей — маложивой, малособытийный, довольно неинтересный. И даже без реального напряжения: видно же было, что ЦСКА этот сценарий нравится больше. Никитин так натренировал у своих игроков защитные рефлексы, что они с большим удовольствием выстраивались на своей половине в схему 1 + ромб из четырех и нависали над раскатами СКА, как отряд росгвардейцев над московской молодежью в феврале.

СКА держал шайбу, откатывался с ней назад, чтобы за одно владение попробовать несколько вариантов выхода из своей зоны и все-таки пройти этот блок — но не получалось. Чтобы его пройти, нужны были какие-то крылья. Нужны были свежие ноги. А их сегодня не было ни у кого — ну вот игра и стремилась к нулю. Она стремилась даже не к бесконечным овертаймам, а к состоянию, что обе команды расставятся по своим зонам, а шайбу оставят в центре — потому что так надежнее. Так точно не пропустим.

В таких случаях все решают ошибки и порывы ветра.

Это все не значит, что СКА в этой серии был близок к победе и что конкретно длинный овертайм стал всему причиной. СКА был слабее и в этом сезоне, и в этой серии, но хоккей такая игра, где ты можешь добиться многого за счет ощущения ритма игры, за счет максимального использования своих сильных качеств (вспомните, например, путь "Далласа" в Кубке Стэнли-2020). В двух играх Санкт-Петербург нащупал что-то такое — но не сегодня.

Сегодня сильнейшая команда Запада сухо и по-своему цинично взяла важную победу и пошла дальше, в финал. Надеюсь, там хоккей не весь будет таким», — пишет автор Sports.ru Никита Петухов.

Две шайбы, которые закрыли финал конференции! Победная от Максима Шалунова и первая в плей-офф для Максима Соркина! pic.twitter.com/ZavdWkUsrp — ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 12, 2021

ЦСКА заслужил выход в финал

«Немного жаль, что повторения волшебного сценария шестилетней давности, когда СКА спасся со счета 0-3 в серии, не произошло. Такие сюжеты дают повод для гордости и входят навечно в историю. ЦСКА после двух поражений не расклеился, в самый важный момент сыграл безупречно и выход в финал Кубка Гагарина полностью заслужил. Одновременно москвичам, пусть и в шутку, все-таки хочется предъявить претензии — они лишили нас седьмого матча в серии плей-офф. Это лучшее, что придумало прогрессивное человечество в хоккее после финала Олимпиады.

Неудачи петербуржцев в последние годы, как мне кажется, связаны с отсутствием стабильности. Достаточно вспомнить постоянные перестановки на тренерской скамейке. Чуть больше спокойствия, хладнокровия и взвешенных решений клубу пошли бы только на пользу. Для того чтобы замахнуться на Кубок Гагарина в следующем году, у СКА есть прекрасная база», — считает обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Чуда не произошло

«Чуда не произошло. Отыграть четыре матча у действующего чемпиона СКА не смог. И во многом питерцы тут виноваты сами. Потому что ЦСКА-то себе не изменил. Москвичи в очередной раз продемонстрировали, что им все нипочем. Пусть проиграно два матча кряду, пусть в прошлой встрече сыграли шесть периодов вместо трех, пусть серия переехала в Санкт-Петербург, пусть предыдущий раунд завершился в седьмой игре…

На любую другую команду эти факторы повлиять могли. А на ЦСКА нет.

Итак, ЦСКА играл, как обычно. А вот СКА начал ошибаться. Возможно, тренеры в принципе не угадали с голкипером, вновь доверив ворота вымотавшемуся в прошлой затянувшейся игре Хелльбергу. Но и их можно понять — трудно менять победный состав. Магнус на 34-й минуте при счете 0:0 совершил ужасный ляп! В безобидной ситуации ушел за ворота перехватить шайбу и… Выложил ее прямо на клюшку сопернику!

Как ни парадоксально, для главного тренера СКА Валерия Брагина в этом поражении тоже есть свой плюс. Теперь у него будет время и отдохнуть от плей-офф, и спокойно начать готовить сборную России к чемпионату мира. Ведь оценивать его работу будут все же по последнему турниру в сезоне», — пишет обозреватель «Матч ТВ» Дмитрий Пономаренко.

34` Шалунов с передачи Лайпсика открывает счет в этом матче — 0:1 pic.twitter.com/JCmApOWhOu — ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 12, 2021

СКА подвел вратарь

«Второй период оказался для СКА неудачным. Прежде всего из-за неуверенной игры вратаря. Началось с того, что Хелльберг ушел к лицевому борту и ошибся, сделав передачу на клюшку Лайпсику. Брендан прокатился за воротами и сделал передачу на Шалунова, который в касание зарядил в ближний угол ворот. Максим, кстати, набирает очки девять матчей подряд — 9 (5+4).

В третьем периоде ЦСКА играл очень строго, уделяя основное внимание обороне. Команда Игоря Никитина выполнила тренерское задание, удержав победу. Не помогла СКА и замена Хелльберга на шестого полевого хоккеиста. Голкипер гостей Ларс Юханссон отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

ЦСКА — в финале Кубка Гагарина. Там армейцы сыграют с победителем пары "Ак Барс"– "Авангард". И это в любом случае будет интересно!», — уверен автор «Чемпионата» Павел Панышев.

39` СООООООРКИИИН! МААААКС! Сам все решил! Красота! 0:2 pic.twitter.com/aM8H9rVNfP — ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 12, 2021

У СКА изначально не было шансов

«Питерцам не помогло ни большинство, ни снятие вратаря в концовке. ЦСКА удержал победу и в третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина (прошлый незавершенный сезон не считаем). И это вполне заслуженный результат: даже потеряв своих звезд, Никитин построил коллектив, который не умеет много проигрывать. У СКА изначально было мало шансов. Внутренние проблемы, о которых по ходу сезона было сказано уже много, помешали устроить камбэк и подарить этому плей-офф огромную сенсацию», — пишет обозреватель Sport24 Дарья Тубольцева.