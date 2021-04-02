Шестеркин: Я поймал ритм, легко вхожу в матчи, чувствую поддержку партнеров

Игорь Шестеркин Фото: globallookpress.com
Россиянин отразил 20 бросков по своим воротам из 22. Победа стала для него 9-й в сезоне и 3-й в 4 матчах после травмы.
«Можно сказать, я поймал ритм, чувствую поддержку партнеров, легко вхожу в матчи.
Даже если меня попросят выходить во всех оставшихся встречах, я чувствую себя готовым. Хотя это, конечно, решать тренерам.
После пропущенного гола мы добавили в скорости и стали чаще атаковать ворота "Баффало".
Ребята проделали отличную работу во второй половине встречи. Было непросто сохранять концентрацию при том, что работы было немного.
Плюс во дворце было довольно холодно, я даже немного замерз», — сказал Шестеркин пресс-службе НХЛ.