ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом»
  • 18:51
    • ЦСКА заявил Ивицу Олича
  • 17:25
    • Дибала, Маккенни и Артур отстранены от матчей
  • 16:42
    • «Реал» готов устроить распродажу игроков, чтобы купить Мбаппе или Холанна
  • 15:21
    • Азар вернулся в общую группу «Реала»
  • 15:06
    • Большунов не выступит в марафоне на чемпионате России
    Все новости спорта

    Шестеркин: Я поймал ритм, легко вхожу в матчи, чувствую поддержку партнеров

    Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями после матча НХЛ против «Баффало» (3:2 ОТ).

    Игорь Шестеркин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шестеркин

    Россиянин отразил 20 бросков по своим воротам из 22. Победа стала для него 9-й в сезоне и 3-й в 4 матчах после травмы.

    «Можно сказать, я поймал ритм, чувствую поддержку партнеров, легко вхожу в матчи.

    Даже если меня попросят выходить во всех оставшихся встречах, я чувствую себя готовым. Хотя это, конечно, решать тренерам.

    После пропущенного гола мы добавили в скорости и стали чаще атаковать ворота "Баффало".

    Ребята проделали отличную работу во второй половине встречи. Было непросто сохранять концентрацию при том, что работы было немного.

    Плюс во дворце было довольно холодно, я даже немного замерз», — сказал Шестеркин пресс-службе НХЛ.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как ЦСКА начнет серию у себя дома?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Сможет ли «Уэска» набрать очки на поле «Леванте»?
  • «Леванте» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Коллективы порадуют парочкой забитых мячей?
  • «Бирмингем» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.83
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рублев — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Порту — Санта-Клара
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие