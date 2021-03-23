Скабелка: На третий период мы попросили ребят, чтобы продолжали держать темп

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал победу своих подопечных в четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с(3:0, 2-2).

«Очень хороший матч. С первого вбрасывания пошла серьезная борьба, и хорошо, что мы попали в этот темп, в это движение.

Начало было за ЦСКА, они провели неплохую атаку, потом мы получили удаление. Думаю, что эти две минуты, которые мы выстояли, дали команде серьезный заряд.

Неплохо у нас получался переход из обороны в атаку, позиционные атаки, ну и со второго периода мы провели много времени в зоне соперника.

Хорошо нагнетали, и мало того еще и забросили хорошие шайбы. И в равных составах, и в большинстве.

На третий период мы попросили ребят, чтобы продолжали держать темп, переводили игру в чужую зону, но ЦСКА периодически задерживался и у нас в зоне.

Тем не менее, ребята выстояли. Где-то случались ошибки, но Эдди подчищал. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова тренера сайт ярославцев.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. В первом матче победу одержали ярославцы со счетом 2:0, во втором и третьем матчах сильнее оказались москвичи (4:1, 2:1 ОТ). Следующая игра пройдет в Москве 25 марта.