ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаСтокгольм принимает фигуристов. На ЧМ-2021 будут разыграны олимпийские путевки
  • 22:00
    • «Локомотив» разгромил ЦСКА, сравняв счет в серии
  • 19:53
    • «Ак Барс» «всухую» выиграл серию с «Салаватом» и вышел в финал Восточной конференции
  • 19:45
    • Олич: Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть
  • 14:40
    • Олич — новый главный тренер ЦСКА
  • 18:39
    • «Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли
    Все новости спорта

    Скабелка: На третий период мы попросили ребят, чтобы продолжали держать темп

    Хоккей Локомотив ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу своих подопечных в четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА (3:0, 2-2).

    Андрей Скабелка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Скабелка

    «Очень хороший матч. С первого вбрасывания пошла серьезная борьба, и хорошо, что мы попали в этот темп, в это движение.

    Начало было за ЦСКА, они провели неплохую атаку, потом мы получили удаление. Думаю, что эти две минуты, которые мы выстояли, дали команде серьезный заряд.

    Неплохо у нас получался переход из обороны в атаку, позиционные атаки, ну и со второго периода мы провели много времени в зоне соперника.

    Хорошо нагнетали, и мало того еще и забросили хорошие шайбы. И в равных составах, и в большинстве.

    На третий период мы попросили ребят, чтобы продолжали держать темп, переводили игру в чужую зону, но ЦСКА периодически задерживался и у нас в зоне.

    Тем не менее, ребята выстояли. Где-то случались ошибки, но Эдди подчищал. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова тренера сайт ярославцев.

    Счет в серии до четырех побед стал 2-2. В первом матче победу одержали ярославцы со счетом 2:0, во втором и третьем матчах сильнее оказались москвичи (4:1, 2:1 ОТ). Следующая игра пройдет в Москве 25 марта.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли сборная России свою неудачную серию выездом на Мальту?
  • Мальта — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Избежит ли команда Шевченко еще одного позора на «Стад де Франс»?
  • Франция — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Смогут ли Нидерланды обыграть Турцию?
  • Турция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Франция — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Турция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ммо — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие