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    СКА сравнял счет в серии с «Динамо»

    СКА — «Динамо»: счет матча 1:0, обзор гола

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    СКА одержал победу над московским «Динамо» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

    Единственную шайбу забил нападающий «армейцев» Кирилл Марченко на 58-й минуте.

    В третьем периоде получил повреждение и не смог продолжить игру капитан хозяев Евгений Кетов.

    КХЛ. Плей-офф
    СКА (Санкт-Петербург) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Марченко — 2 (бол., Вей, Ожиганов), 57:42 — 1:0Вратари: Хелльберг — Бочаров (59:08)Штраф: 6 — 4Броски: 31 (8+15+8) — 24 (10+6+8)

    Счет в серии стал ничейным 1-1. Следующая игра пройдет в Москве 22 марта.

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