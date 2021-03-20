СКА — «Динамо»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу над московскимво втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу забил нападающий «армейцев» Кирилл Марченко на 58-й минуте.

В третьем периоде получил повреждение и не смог продолжить игру капитан хозяев Евгений Кетов.

КХЛ. Плей-офф СКА (Санкт-Петербург) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Марченко — 2 (бол., Вей, Ожиганов), 57:42 — 1:0Вратари: Хелльберг — Бочаров (59:08)Штраф: 6 — 4Броски: 31 (8+15+8) — 24 (10+6+8)

Счет в серии стал ничейным 1-1. Следующая игра пройдет в Москве 22 марта.