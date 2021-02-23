«Динамо» забросило шесть безответных шайб «Автомобилисту»

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло екатеринбургскийсо счетом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0).

В составе победителей отличились Иван Игумнов, Андрей Сергеев, Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин, Владислав Ефремов и Иван Муранов.

Голкипер московского клуба Александр Еременко, отразив 16 бросков по своим воротам, отыграл «на ноль» в четвертый раз в нынешнем сезоне и в 61-й раз за карьеру в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) Голы: Игумнов — 4 (Ефремов, Брюквин), 5:16 — 1:0. Сергеев — 6 (бол., Кагарлицкий, Яшкин), 8:56 — 2:0. Миронов — 7 (бол., Линдберг, Сергеев), 9:49 — 3:0. Яшкин — 37 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 19:04 — 4:0. Ефремов — 8 (Брюквин, Сергеев), 21:33 — 5:0. Муранов — 8 (Круглов), 21:51 — 6:0Вратари: Еременко — Гросс (Фомин, 9:49)Броски: 32 (10+16+6) — 16 (4+4+8)Штраф: 8 — 8

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, одержав пять побед подряд и набрав 82 очка в 59 матчах. «Автомобилист» идет седьмым на «Востоке», имея 66 очков после 58 встреч.

25 февраля екатеринбургский клуб встретится в гостях с ХК «Сочи». 27 февраля «Динамо» завершит регулярный чемпионат выездной игрой против «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах.