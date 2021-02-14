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    Швеция завершила домашний этап Евротура победой над Финляндией

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    Сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии (3:0) в заключительном матче домашнего этапа Евротура.

    Швеция — Финляндия
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    Швеция — Финляндия

    В составе победителей отличились Макс Фриберг, Йеспер Сельгрен и Филип Холландер.

    Хоккей. Еврохоккейтур. Шведские игры
    Швеция — Финляндия — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Фриберг — 3 (Олофссон, Ханссон), 26:05 — 1:0. Селльгрен — 1 (Рифорс, Зор), 28:54 — 2:0. Холландер — 1, 40:24 — 3:0Вратари: Рифалк — Сятери (58:18)Броски: 20 (7+8+5) — 14 (4+6+4)Штраф: 4 — 4

    Швеция завершила 3-й этап Евротура на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 6 очков. Финны с 2 очками расположились на 3-й строчке.

    Напомним, что победу на Шведских играх одержала сборная России, набравшая 8 очков.

    Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.

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