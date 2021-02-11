Жафяров: Быстро отвыкаешь от широкой площадки, требуется время привыкнуть снова

Дамир Жафяров Фото: globallookpress.com
«У нас собраны техничные игроки, потому нет никакой разницы, с кем в звене выходить. Наше звено хорошо держало шайбу? Все ребята хорошо играли, имели моменты.
И в обороне справились, хотя есть и над чем работать. Завтра есть день потренироваться, подтянем игру.
Периоды получились разными, есть такое. Площадка в Мальмё отличается от тех, что у нас в чемпионате — она шире.
Думаю, это повлияло, приходилось больше бегать, где-то не успевали. Быстро отвыкаешь от широкой площадки, требуется время привыкнуть снова.
Какой момент был самым напряженным? Думаю, начало игры. Дальше уже никого подбадривать не надо было. У всех на лавке горели глаза», — приводит слова игрока пресс-служба ФХР.