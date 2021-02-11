ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичВозраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
  • 23:01
    • «Бавария» — победитель клубного чемпионата мира
  • 19:54
    • УЕФА не нашел расизма в словах судьи матча ПСЖ — «Истанбул»
  • 19:01
    • Неймар выбыл на четыре недели
  • 20:58
    • «Аль-Ахли» победил «Палмейрас» в матче за третье место на Клубном ЧМ
  • 19:32
    • Сборная России выиграла у Финляндии в матче Евротура
    Все новости спорта

    Жафяров: Быстро отвыкаешь от широкой площадки, требуется время привыкнуть снова

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Шведские хоккейные игры Евротур
    Нападающий сборной России Дамир Жафяров прокомментировал победу над Финляндией (3:2) в рамках очередного этапа Евротура, который проходит в Швеции.

    Дамир Жафяров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дамир Жафяров

    «У нас собраны техничные игроки, потому нет никакой разницы, с кем в звене выходить. Наше звено хорошо держало шайбу? Все ребята хорошо играли, имели моменты.

    И в обороне справились, хотя есть и над чем работать. Завтра есть день потренироваться, подтянем игру.

    Периоды получились разными, есть такое. Площадка в Мальмё отличается от тех, что у нас в чемпионате — она шире.

    Думаю, это повлияло, приходилось больше бегать, где-то не успевали. Быстро отвыкаешь от широкой площадки, требуется время привыкнуть снова.

    Какой момент был самым напряженным? Думаю, начало игры. Дальше уже никого подбадривать не надо было. У всех на лавке горели глаза», — приводит слова игрока пресс-служба ФХР.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии?
  • «Барнсли» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Левантийцы способны на сюрприз в Виго?
  • «Сельта» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Баски» сделают весомую заявку на финал в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.70
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барнсли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эшторил — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фамаликан — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Жабер — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Блэкберн — Престон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие