Жафяров: Быстро отвыкаешь от широкой площадки, требуется время привыкнуть снова

Нападающий сборной Россиипрокомментировал победу над Финляндией (3:2) в рамках очередного этапа Евротура, который проходит в Швеции.

«У нас собраны техничные игроки, потому нет никакой разницы, с кем в звене выходить. Наше звено хорошо держало шайбу? Все ребята хорошо играли, имели моменты.

И в обороне справились, хотя есть и над чем работать. Завтра есть день потренироваться, подтянем игру.

Периоды получились разными, есть такое. Площадка в Мальмё отличается от тех, что у нас в чемпионате — она шире.

Думаю, это повлияло, приходилось больше бегать, где-то не успевали. Быстро отвыкаешь от широкой площадки, требуется время привыкнуть снова.

Какой момент был самым напряженным? Думаю, начало игры. Дальше уже никого подбадривать не надо было. У всех на лавке горели глаза», — приводит слова игрока пресс-служба ФХР.