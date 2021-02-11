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    Олимпийская сборная России обыграла Белоруссию

    Россия — Белоруссия: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Олимпийская сборная России одержала победу над командой Белоруссии в матче турнира Kazakhstan Hockey Open.

    Хоккеисты олимпийской сборной России
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    Хоккеисты олимпийской сборной России

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

    У победителей шайбы забросили Илья Морозов (6 минута), Алексей Торопченко (13), Марат Хайруллин (34) и Рафаэль Бикмуллин (44).

    В составе проигравших отличились Иван Дроздов (28) и Игорь Мартынов (31).

    Kazakhstan Hockey Open
    Россия (ол.) — Белоруссия — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Ил. Морозов — 1 (Мироманов, Торопченко), 5:30 — 1:0. Торопченко — 1 (Гуслистов), 12:57 — 2:0. Дроздов — 1 (Ковыршин, Стефанович), 27:56 — 2:1. Мартынов — 1 (Когалев), 30:11 — 2:2. Хайруллин — 1 (Шашков), 33:31 — 3:2. Бикмуллин — 1 (бол., Семенов), 43:23 — 4:2Вратари: Коновалов — Колосов (59:27)Броски: 53 (21+17+15) — 16 (2+8+6)

    Олимпийская сборная России в пятницу, 12 февраля, сыграет с командой Казахстана.

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