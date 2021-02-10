Матч «Вашингтон» — «Филадельфия» перенесен из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Филадельфией» перенесен согласно протоколу COVID-19, сообщает официальный сайт лиги.

Игра должна была состояться 10 февраля в 02:00 по московскому времени.

Напомним, НХЛ решила не переносить прошлый матч команд, несмотря на то, что накануне защитник «Флайерс» Трэвис Сэнхайм был внесен в карантинный протокол. Встреча прошла 7 февраля и завершилась победой «Филадельфии» (7:4).

Медицинские эксперты из НХЛ и профсоюза игроков НХЛ потребовали, чтобы все игроки, тренеры и персонал команды перед игрой сдали тест на коронавирус. Все результаты оказались негативными.

При этом инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что в понедельник, 8 февраля, был выявлен еще один положительный результат.

Новая дата проведения матча будет объявлена позднее. В текущем сезоне НХЛ перенесла уже 32 игры.

«Флайерз» занимают второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона с 18 очками после 13 матчей. «Вашингтон» расположился на третьей позиции (15 очков после 12 игр).