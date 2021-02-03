ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Будущее Месси остается неопределеннымКак утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
  • 20:17
    • Кокорин получил разрешение на работу в Италии
  • 22:29
    • «Лейпциг» разгромил «Бохум» в матче Кубка Германии
  • 22:13
    • Столичное «Динамо» разгромило «Йокерит»
  • 22:05
    • «Торпедо» вышло в плей-офф, «Спартак» обыграл «Куньлунь»
  • 20:01
    • Определен состав сборной России по биатлону на ЧМ-2021
    Все новости спорта

    «Торпедо» вышло в плей-офф, «Спартак» обыграл «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Витязь Куньлунь Ред Стар Спартак Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ разгромило «Витязь» (6:3) и тем самым обеспечило себе место в плей-офф Кубка Гагарина.

    Игроки «Торпедо»
    Игроки «Торпедо»

    В составе команды из Нижнего Новгорода дубль сделал форвард Кирилл Ураков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
    Голы: Малыхин — 8 (Ержабек, Бардаков), 0:30 — 0:1. Дэнфорт — 20 (бол., Даугавиньш, Дергачев), 16:06 — 0:2. Терри — 7 (бол., Жафяров, Чехович), 17:19 — 1:2. Дер-Аргучинцев — 2 (бол., Пайгин), 31:58 — 2:2. Чехович — 14 (Орлов, Жафяров), 34:28 — 3:2. Ураков — 6 (мен., Белевич), 36:27 — 4:2. Бардаков — 5 (Малыхин, Ержабек), 40:28 — 4:3. Ураков — 7 (мен.), 53:00 — 5:3. Миле — 18 (Аляев), 55:17 — 6:3Вратари: Кочетков — ЕжовШтраф: 12 — 22Броски: 42 (15+16+11) — 39 (13+12+14)

    В другом матче «Спартак» одержал победу над «Куньлунем» (5:3) и остался в зоне плей-офф.

    Голами за «красно-белых» отметились Мартин Бакош, Артем Сериков, Лукаш Радил, Анатолий Никонцев и Сергей Широков

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
    Голы: Бакош — 13 (бол., Лехтеря, Ганзл), 5:58 — 0:1. Спроул — 7 (бол., Уэрек), 11:51 — 1:1. Лещенко — 7 (бол., Николишин, Педан), 12:44 — 2:1. Сериков — 3 (Лехтеря, Радил), 35:38 — 2:2. Радил — 18 (Лехтеря, Рылов), 40:18 — 2:3. Никонцев — 8 (Ганзл), 40:24 — 2:4. Шинкарук — 11 (Балдаев, Коллинс), 44:55 — 3:4. Широков — 19 (п.в., Радил), 59:57 — 3:5Вратари: Смит (57:51 — 59:57) — ГудачекШтраф: 6 — 6Броски: 35 (12+16+7) — 33 (13+9+11)

    После этих результатов «Витязь» отстает на два пункта от «Спартака» в таблице Западной конференции, имея 52 очка.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» не потеряет очки на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • ПСЖ уверенно реабилитируется после поражения
  • ПСЖ — «Ним». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Продолжит ли «Аталанта» выездную серию?
  • «Наполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.03
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Флорида — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Андерсон — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие