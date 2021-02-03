«Торпедо» вышло в плей-офф, «Спартак» обыграл «Куньлунь»

в матче регулярного сезона КХЛ разгромило(6:3) и тем самым обеспечило себе место в плей-офф Кубка Гагарина.

В составе команды из Нижнего Новгорода дубль сделал форвард Кирилл Ураков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) Голы: Малыхин — 8 (Ержабек, Бардаков), 0:30 — 0:1. Дэнфорт — 20 (бол., Даугавиньш, Дергачев), 16:06 — 0:2. Терри — 7 (бол., Жафяров, Чехович), 17:19 — 1:2. Дер-Аргучинцев — 2 (бол., Пайгин), 31:58 — 2:2. Чехович — 14 (Орлов, Жафяров), 34:28 — 3:2. Ураков — 6 (мен., Белевич), 36:27 — 4:2. Бардаков — 5 (Малыхин, Ержабек), 40:28 — 4:3. Ураков — 7 (мен.), 53:00 — 5:3. Миле — 18 (Аляев), 55:17 — 6:3Вратари: Кочетков — ЕжовШтраф: 12 — 22Броски: 42 (15+16+11) — 39 (13+12+14)

В другом матче «Спартак» одержал победу над «Куньлунем» (5:3) и остался в зоне плей-офф.

Голами за «красно-белых» отметились Мартин Бакош, Артем Сериков, Лукаш Радил, Анатолий Никонцев и Сергей Широков

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) Голы: Бакош — 13 (бол., Лехтеря, Ганзл), 5:58 — 0:1. Спроул — 7 (бол., Уэрек), 11:51 — 1:1. Лещенко — 7 (бол., Николишин, Педан), 12:44 — 2:1. Сериков — 3 (Лехтеря, Радил), 35:38 — 2:2. Радил — 18 (Лехтеря, Рылов), 40:18 — 2:3. Никонцев — 8 (Ганзл), 40:24 — 2:4. Шинкарук — 11 (Балдаев, Коллинс), 44:55 — 3:4. Широков — 19 (п.в., Радил), 59:57 — 3:5Вратари: Смит (57:51 — 59:57) — ГудачекШтраф: 6 — 6Броски: 35 (12+16+7) — 33 (13+9+11)

После этих результатов «Витязь» отстает на два пункта от «Спартака» в таблице Западной конференции, имея 52 очка.