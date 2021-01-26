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    Буцаев: Нельзя так начинать матчи. Будем разбираться, в чем дело

    Хоккей Нефтехимик Сибирь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение в матче против «Сибири» (4:6).

    Вячеслав Буцаев
    Вячеслав Буцаев

    Напомним, что голкипер «Нефтехимика» Евгений Иванников пропустил 3 шайбы за 16 минут в первом периоде и был заменен на Федора Коротаева.

    «Не нравится нам, как мы начинаем последние матчи. Постоянно приходится начинать с 1:3 или 0:3 — как сегодня и получилось. Но смогли переломить себя, смогли во втором периоде даже выйти вперед.

    К сожалению, в третьем периоде пропустили гол в меньшинстве и гол в пустые ворота. Повторюсь, нельзя так начинать матчи, давать такой гандикап.

    Приходиться догонять, а это трата сил и времени. Будем разбираться, в чем дело», — сказал Буцаев пресс-службе КХЛ.

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