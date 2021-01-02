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    Ларионов: У нас есть ребята, которые могут выключить первую тройку немцев

    Хоккей Сборная России Сборная Германии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от встречи с командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Сегодня была тренировка, время необычное. Завтра игра в 10 утра (2 января в 20:00 мск — прим. LiveSport.Ru), наверное, ребята в детстве играли так рано, но ничего страшного нет.

    Сегодня встали с утра пораньше, размялись в раздевалке, провели короткое собрание. Настроили ребят на серьёзный матч, все понимают значимость турнира. Попросили, чтобы отнеслись к тренировке как к игре. Требование играть максимально быстро, исполнение передач чтобы было правильным, чтобы не было плохих привычек. Довольны тренировкой, хорошо поработали в большинстве, в равных составах, в выходах из обороны в атаку, в обороне.

    Это новый опыт для всех и для нас, и для немцев. У нас план — ранний подъём, прогулка, завтрак, приезд на арену, активная разминка, чтобы ребята были готовы к самому началу. Gegenpressing, активное начало с активной борьбой, максимально высокий темп. Уважаем соперника, у них есть группа хороших игроков, которых мы должны принять к сведению.

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    • Утром с тренерским штабом смотрели нарезки их игр, взяли материал для вечернего собрания, чтобы показать ребятам. Отталкиваемся от нашей игры, если мы владеем шайбой и играем в максимально быстром темпе, то не вижу больших проблем. Мы уважаем всех соперников, но будем отталкиваться от своего стиля игры, чтобы ребята играли все 60 минут, полностью доминировали на площадке. Подскажем ребятам, за кем смотреть. Акцент будет на то, чтобы выйти на матч заряженными, с дисциплиной, показывать командную игру друг за друга.

    У нас есть ребята, которые могут навязать силовую борьбу и быстрый темп, выключить первую тройку немцев. У нас четыре звена, которые играют примерно в одинаковом стиле — в атаке, жёстко, правильно. Более внимательно будем относиться к этим ребятам, они и в прошлом году неплохо играли. Сейчас они стали постарше, играют прилично. Не сомневаюсь, что мы готовы к быстрой игре и к тому, чтобы не дать им спокойно распоряжаться шайбой. Мы будем меняться последними, поэтому по ходу матча будем принимать решение, можем спокойно сделать пару наложений, это хорошая идея», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

    Матч Россия — Германия состоится 2 января в Эдмонтоне, начало — в 20:00 мск. 0

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