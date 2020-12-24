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    Ларионов прокомментировал поражение «молодежки» в игре с Канадой

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение от Канады (0:1) в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Товарищеские матчи для этого и предусматриваются, чтобы посмотреть разные сочетания. Мы не хотели использовать яркие звенья в первой товарищеской игре.

    Безусловно, мы играли против сильного соперника. Поэтому стоит сделать скидку на то, что ребята должны адаптироваться к этому темпу. Отдадим должное сборной Канаде, которая играет в хороший, агрессивный, компактный хоккей.

    Может быть, не все сегодня проявили себя ярко, но в целом репетиция удалась, несмотря на поражение. Сделаем выводы, посмотрим, что можно сделать, чтобы команда была более динамичной и результативной.

    Первое звено? У нас есть план "В" и план "С". Нужно проанализировать матч. В ближайшие 48 часов решим, как мы выйдем против США. Очень важно понимать, как эти перемены повлияют на ребят. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров играли вместе весь сбор.

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    • Первый матч — сложный для всех. Пока не будем делать поспешных выводов. У нас есть люди, которые могут играть в разных сочетаниях, создавая хорошую "химию". Давайте будем терпеливы в этом вопросе, и дадим время тренерскому штабу, чтобы определить состав на первый матч чемпионата мир», — приводит слова Ларионов «Спорт-Экспресс».

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде. Все матчи будут сыграны в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии. 0

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