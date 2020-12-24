Российская «молодежка» проиграла Канаде в товарищеском матче

Молодежная сборнаяпроиграла командев рамках товарищеского матча перед стартом чемпионата мира.

Команда Игоря Ларионова ни разу не забила в товарищеской игре с Канадой twitter.com/HC_WJC 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

Встреча, состоявшаяся в Эдмонтоне, завершилась в пользу канадцев со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Автором единственной заброшенной шайбы на четвертой минуте третьего периода стал Джейми Драйсдейл.

What a shot by Jamie Drysdale: pic.twitter.com/amdSpdNwmQ — Felix Sicard (@Felix_Sicard) December 24, 2020

Товарищеский матч. Молодежные сборные Канада U20 — Россия U20 — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Драйсдейл — 1 (Перфетти, Байрам), 43:52 — 1:0Вратари: Леви — Аскаров (Ахтямов, 40:00)

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде. Все матчи будут сыграны в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

В стартовом матче турнира российская «молодежка» встретится с командой США. Эта игра пройдет 26 декабря, начало — в 05:30 мск.

Вдогонку — статистика ночного матча с канадцами#россиявмоемсердце pic.twitter.com/CVyr19w8Bk — Хоккей России (@russiahockey) December 24, 2020

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