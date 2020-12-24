Российская «молодежка» проиграла Канаде в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся в Эдмонтоне, завершилась в пользу канадцев со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Автором единственной заброшенной шайбы на четвертой минуте третьего периода стал Джейми Драйсдейл.
What a shot by Jamie Drysdale: pic.twitter.com/amdSpdNwmQ— Felix Sicard (@Felix_Sicard) December 24, 2020
Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде. Все матчи будут сыграны в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.
В стартовом матче турнира российская «молодежка» встретится с командой США. Эта игра пройдет 26 декабря, начало — в 05:30 мск.
Вдогонку — статистика ночного матча с канадцами#россиявмоемсердце pic.twitter.com/CVyr19w8Bk— Хоккей России (@russiahockey) December 24, 2020