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    Российская «молодежка» проиграла Канаде в товарищеском матче

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Молодежная сборная России проиграла команде Канады в рамках товарищеского матча перед стартом чемпионата мира.

    Команда Игоря Ларионова ни разу не забила в товарищеской игре с Канадой
    Команда Игоря Ларионова ни разу не забила в товарищеской игре с Канадой

    Встреча, состоявшаяся в Эдмонтоне, завершилась в пользу канадцев со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

    Автором единственной заброшенной шайбы на четвертой минуте третьего периода стал Джейми Драйсдейл.

    Товарищеский матч. Молодежные сборные
    Канада U20 — Россия U20 — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Драйсдейл — 1 (Перфетти, Байрам), 43:52 — 1:0Вратари: Леви — Аскаров (Ахтямов, 40:00)

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде. Все матчи будут сыграны в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

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