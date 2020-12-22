«Трактор» победил в гостях «Автомобилист»

Екатеринбургскийпотерпел домашнее поражение от(2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алексей Бывальцев (16-я минута), Виталий Кравцов (32) и Ник Бэйлен (40).

За хозяев по шайбе забросили Станислав Бочаров (34) и Андрей Обидин (60).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Голы: Бывальцев — 9 (бол., Пилут, Оберг), 15:52 — 0:1. Кравцов — 10 (бол., Гика, Бэйлен), 31:21 — 0:2. Бочаров — 9 (Березин, Куликов), 33:14 — 1:2. Бэйлен — 5 (бол.), 39:28 — 1:3. Обидин — 4 (Куликов, Геноуэй), 59:53 — 2:3Вратари: Коварж (57:00) — ФедотовБроски: 30 (11+6+13) — 23 (4+13+6)Штраф: 10 — 6

Таким образом, команда Анвара Гитиятулина занимает третье место на «Востоке», набрав 48 очков. У «Автомобилиста» — 42 очка и шестая позиция.

24 декабря «Трактор» встретится «Нефтехимиком», а подопечные Билла Питерса в тот же день примут «Салават Юлаев». 0