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    «Трактор» победил в гостях «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Трактор Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел домашнее поражение от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
    «Трактор»

    В составе победителей отличились Алексей Бывальцев (16-я минута), Виталий Кравцов (32) и Ник Бэйлен (40).

    За хозяев по шайбе забросили Станислав Бочаров (34) и Андрей Обидин (60).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Бывальцев — 9 (бол., Пилут, Оберг), 15:52 — 0:1. Кравцов — 10 (бол., Гика, Бэйлен), 31:21 — 0:2. Бочаров — 9 (Березин, Куликов), 33:14 — 1:2. Бэйлен — 5 (бол.), 39:28 — 1:3. Обидин — 4 (Куликов, Геноуэй), 59:53 — 2:3Вратари: Коварж (57:00) — ФедотовБроски: 30 (11+6+13) — 23 (4+13+6)Штраф: 10 — 6

    Таким образом, команда Анвара Гитиятулина занимает третье место на «Востоке», набрав 48 очков. У «Автомобилиста» — 42 очка и шестая позиция.

    24 декабря «Трактор» встретится «Нефтехимиком», а подопечные Билла Питерса в тот же день примут «Салават Юлаев». 0

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