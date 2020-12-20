Чехия обыграла Швецию на Кубке Первого канала

в предпоследнем матче Кубка Первого канала победила

Чехи выиграли со счетом 4:1.

Два очка по системе «гол+пас» в составе победителей набрал Павел Пиха.

Чешская сборная одержала первую победу на турнире.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала Чехия — Швеция — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Голы: Берггрен — 1 (бол., Пяярви-Свенссон, Расмуссен), 12:33 — 0:1. Ленц — 1 (Пиха, А. Зборжил), 24:54 — 1:1. Блумел — 1 (Коштялек), 35:12 — 2:1. Газда — 1 (Яшек, Нестрашил), 49:20 — 3:1. Пиха — 1 (А. Зборжил), 55:23 — 4:1Вратари: Грубец — ЛиндбекБроски: 24 (3+10+11) — 31 (11+15+5)

Чехия, у которой 3 очка, заняла последнее место на Кубке Первого канала, а Швеция (4 очка) уже не поднимется выше второй строчки. 0