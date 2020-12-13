«Динамо» одержало волевую победу над «Нефтехимиком»

В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (18-я минута), Даниил Тарасов (51) и Вадим Шипачев (60).
Дублем в составе нижнекамской команды отличился Либор Гудачек (21, 47).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Голы: Попугаев — 1 (Ефремов, Миронов), 17:16 — 0:1. Гудачек — 12 (Энлунд, Хайруллин), 20:39 — 1:1. Гудачек — 13 (Энлунд, Рантакари), 46:39 — 2:1. Тарасов — 13 (Линдберг), 50:21 — 2:2. Шипачев — 12 (бол.), 58:58 — 2:3Вратари: Иванников (59:24) — ГариповБроски: 31 (6+17+8) — 32 (14+5+13)Штраф: 4 — 6
«Динамо» набрало 46 очков и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 20 очками занимает на «Востоке» 12-е место. 0