«Барыс» — «Витязь»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

Хоккеисты «Барыса»
КХЛ
В основное время у гостей отличились Линус Хульстрем (5 минута) и Каспарс Даугавиньш (34).
Хозяева ответили голами Мэттью Фрэттина (40) и Романа Старченко (44), а победный буллит исполнил Филип Вароне.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хультстрем — 5 (Малыхин, Даугавиньш), 4:03 — 0:1. Даугавиньш — 9 (мен., Дергачев), 33:48 — 0:2. Фрэттин — 4 (бол., Сагадеев, Михайлис), 39:40 — 1:2. Старченко — 7 (Михайлис), 43:58 — 2:2Победный буллит: ВаронеВратари: Ортио — ЕжовШтраф: 8 — 10Броски: 25 (8+9+6+2) — 42 (10+10+15+7)
«Барыс» занимает девятое место в Восточной конференции (33 очка), «Витязь» идет девятым на Западе (33 очка). 0