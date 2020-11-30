«Витязь» — «Динамо» Рига: счет матча 4:1, обзор голов

Фрагмент матча
КХЛ
По дублю у победителей оформили Данила Моисеев и Юрий Паутов.
В составе рижан точный бросок нанес Микс Индрашис.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Индрашис — 6 (Уайт, Витасек), 25:28 — 0:1. Моисеев — 4 (Семин, Попов), 32:08 — 1:1. Паутов — 3 (Даугавиньш), 32:35 — 2:1. Моисеев — 5 (бол., Паутов, Семин), 37:01 — 3:1. Паутов — 4 (п.в.), 59:24 — 4:1Вратари: Ежов (31:40 — 32:08) — Макинтайр (58:38 — 59:24)Штраф: 2 — 2Броски: 19 (4+7+8) — 20 (5+6+9)
В турнирной таблице Западной конференции «Витязь» занимает восьмое место (32 очка), а рижское «Динамо» — 11-е (12 очков). 0