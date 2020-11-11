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    НХЛ может уменьшить число матчей в сезоне-20/21

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что лига рассматривает создание краткосрочных «пузырей», временное изменение состава дивизионов и сокращенное расписание на сезон 2020-21 из-за пандемии коронавируса.

    Гэри Беттмэн
    Гэри Беттмэн

    НХЛ завершила чемпионат 2019-20 и провела плей-офф Кубка Стэнли в «пузырях» в Эдмонтоне и Торонто с 25 июля по 28 сентября.

    По словам Беттмэна, если команды будут играть в «пузырях», то они будут меняться — въезжать и выезжать.

    «Команда будет играть на протяжении 10-12 дней. Можно будет проводить много матчей без переездов. После этого они могут возвращаться домой на неделю, проводить время с семьями. У нас будут все необходимые протоколы тестирования и все остальное.

    Это будет не так эффективно, как полноценный "пузырь", но мы считаем, что если пойдем по этому пути, то до определенной степени снизим риски. Так что это один из сценариев, который мы рассматриваем», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

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    • «Понятно, что нам не удастся переместить все семь канадских клубов южнее 49-й параллели, так что надо рассмотреть альтернативные варианты. Пересечение границы США и Канады — это одна проблема. Но также есть ограничения внутри США при переезде из штата в штат. Где-то, например, требуется карантин. Так что придется быть гибкими.

    Поскольку фактор переездов существенен и остается неопределенным, нам, возможно, придется временно поменять географию, потому что поездка команды из Флориды в Калифорнию не будет иметь смысла.

    Может быть, будет лучше, в частности, если сезон будет укороченным, а мы рассматриваем такой вариант, чтобы не заставлять команды далеко ездить. Возможно, на время придется что-то поменять в дивизионах, чтобы решить данный вопрос», — добавил комиссионер НХЛ.

    Напомним, в минувшем сезоне обладателем Кубка Стэнли стала «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступают россияне Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев. 0

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