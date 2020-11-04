Теему Хартикайнен — нападающий недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших игроков КХЛ назвала четверку победителей девятой недели турнира.

Лучшим вратарем назван Антон Тодыков («Витязь»), отстоявший первый матч на ноль в КХЛ против «Северстали».

Лучший защитник — Максим Осипов из «Локомотива». На его счету гол и голевая передача, а также по четыре заблокированных броска и силовых приема.

Форвардом недели стал Теему Хартикайнен из «Салават Юлаев». Он набрал 6 очков (3+3). На его счету 17 бросков по воротам.

Новичком недели стал игрок «Трактора» Сергей Телегин. В ворота рижского «Динамо» он забил свой второй гол в матчах КХЛ. 0