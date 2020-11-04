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    Теему Хартикайнен — нападающий недели в КХЛ

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Трактор Витязь Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Комиссия по определению лучших игроков КХЛ назвала четверку победителей девятой недели турнира.

    Теему Хартикайнен
    Теему Хартикайнен

    Лучшим вратарем назван Антон Тодыков («Витязь»), отстоявший первый матч на ноль в КХЛ против «Северстали».

    Лучший защитник — Максим Осипов из «Локомотива». На его счету гол и голевая передача, а также по четыре заблокированных броска и силовых приема.

    Форвардом недели стал Теему Хартикайнен из «Салават Юлаев». Он набрал 6 очков (3+3). На его счету 17 бросков по воротам.

    Новичком недели стал игрок «Трактора» Сергей Телегин. В ворота рижского «Динамо» он забил свой второй гол в матчах КХЛ. 0

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