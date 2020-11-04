Теему Хартикайнен — нападающий недели в КХЛ

Теему Хартикайнен
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Лучшим вратарем назван Антон Тодыков («Витязь»), отстоявший первый матч на ноль в КХЛ против «Северстали».
Лучший защитник — Максим Осипов из «Локомотива». На его счету гол и голевая передача, а также по четыре заблокированных броска и силовых приема.
Форвардом недели стал Теему Хартикайнен из «Салават Юлаев». Он набрал 6 очков (3+3). На его счету 17 бросков по воротам.
Новичком недели стал игрок «Трактора» Сергей Телегин. В ворота рижского «Динамо» он забил свой второй гол в матчах КХЛ. 0