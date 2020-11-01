«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: счет матча 3:2, обзор голов

Уфимскийодержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время шайбы в составе «Салавата» забросили Вячеслав Солодухин (4 минута) и Тему Хартикайнен (22). У «Куньлуня» отличились Кейси Уэллмэн (14) и Хантер Шинкарук (30).

Победу уфимской команде на пятой минуте овертайма принес Филип Ларсен.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Солодухин — 2 (Жарков, Бирюков), 3:15 — 1:0. Уэллман — 1 (бол., Шинкарук, Спроул), 13:42 — 1:1. Хартикайнен — 13 (бол., Ларсен), 21:01 — 2:1. Шинкарук — 4 (бол., Спроул), 29:07 — 2:2. Ларсен — 4 (Хартикайнен), 64:10 — 3:2Вратари: Метсола — ГрубецШтраф: 6 — 10Броски: 49 (23+15+7+4) — 28 (10+7+8+3)

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает второе место (31 очко), а «Куньлунь» — 12-е (12 очков).

Магнитогорский «Металлург» у себя дома переиграл «Трактор» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Голы: Мозякин — 3 (бол., Бек, Яковлев), 13:26 — 1:0. Кошелев — 7 (бол., Плотников, Мартынов), 18:07 — 2:0. Ламмикко — 6 (Плотников), 39:08 — 3:0. Основин — 4 (Бывальцев), 42:58 — 3:1. Мартынов — 3 (п.в.), 59:18 — 4:1Вратари: Олкинуора — Вилл (58:31 — 58:31)Штраф: 8 — 12Броски: 24 (9+6+9) — 29 (10+4+15)

«Магнитка» — шестая в Восточной конференции, а «Трактор» — четвертый (30 очков).

«Автомобилист» на домашней арене разгромил рижское «Динамо» — 7:2 (1:1, 4:0, 2:1).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Рига) — 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) Голы: Бочаров — 6 (Березин, Литовченко), 1:22 — 1:0. Зиле — 1 (Лайпон, Сунд), 13:16 — 1:1. Макеев — 13 (бол., Протапович, Василевский), 22:01 — 2:1. Бочаров — 7 (Куликов), 22:23 — 3:1. Макеев — 14 (бол., Белоусов, Василевский), 31:12 — 4:1. Секстон — 3 (бол., Мэйсек, Холланд), 39:02 — 5:1. Мэйсек — 10 (бол., Секстон, Холланд), 41:45 — 6:1. Забусов — 1 (Паршин), 45:39 — 6:2. Макеев — 15 (Голышев, Салов), 56:30 — 7:2Вратари: Коварж (Гросс, 43:18) — Лазушин (Витолс, 40:00)Штраф: 8 — 14Броски: 43 (9+17+17) — 29 (9+8+12)

«Автомобилист» занимает третье место в Восточной конференции (33 очка), рижское «Динамо» — 11-е на Западе (7 очков). 0