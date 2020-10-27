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    «Ак Барс» может обменять Тихонова в «Спартак»

    Хоккей Ак Барс Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов в ближайшее время может покинуть команду.

    Виктор Тихонов
    Виктор Тихонов

    По информации «Бизнес Online», казанский клуб готовит обмен со «Спартаком», в результате которого Тихонов станет игроком красно-белых.

    В межсезонье «Спартак» предлагал хоккеисту зарплату выше, чем в «Ак Барсе», но тогда Тихонов решил продлить контракт с казанцами.

    В текущем сезоне КХЛ 32-летний форвард набрал 3 (3+0) очка при полезности «-2» в 9 матчах.

    За профессиональную карьеру в КХЛ Тихонов, помимо игр за СКА и «Ак Барс», выступал за «Северсталь».

    В 2008 году на драфте НХЛ он был выбран «Финиксом» под 28-м номером. Играл за «Аризону», «Чикаго» и фарм-клуб «Сэнт-Луиса» «Сан-Антонио Рэмпэйдж». 0

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