«Ак Барс» может обменять Тихонова в «Спартак»

Нападающий «Ак Барса»в ближайшее время может покинуть команду.

По информации «Бизнес Online», казанский клуб готовит обмен со «Спартаком», в результате которого Тихонов станет игроком красно-белых.

В межсезонье «Спартак» предлагал хоккеисту зарплату выше, чем в «Ак Барсе», но тогда Тихонов решил продлить контракт с казанцами.

В текущем сезоне КХЛ 32-летний форвард набрал 3 (3+0) очка при полезности «-2» в 9 матчах.

За профессиональную карьеру в КХЛ Тихонов, помимо игр за СКА и «Ак Барс», выступал за «Северсталь».

В 2008 году на драфте НХЛ он был выбран «Финиксом» под 28-м номером. Играл за «Аризону», «Чикаго» и фарм-клуб «Сэнт-Луиса» «Сан-Антонио Рэмпэйдж». 0